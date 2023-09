The Dramatix, un cocktail auditif finement composé

THE DRAMATIX , Un savant mélange de funk, jazz, rock, hiphop, groove enregistrés en public, Scène de Bayssan à Béziers, à l'occasion du Festival Fiesta Sète.

À l’initiative de THE DRAMATIX, on rencontre le guitariste et compositeur Johnny Mustang et la pin-up chanteuse déjantée Bett Betty alias Marie Nosmas. Également fondatrice du quintet jazz, rhythm n’blues, Rose Betty Klub et du trio jazz, créole, électro, My Joséphine, Marie mélange avec brio les genres. En 2019, ces deux acolytes décident de créer leur groupe rêvé qu’ils baptisent THE DRAMATIX, de « dramatic », « spectaculaire » en anglais. Un ensemble flambant où cuivres (saxophone, trombone, trompette), claviers, basse, batterie, sont au rendez-vous. On trouve notamment à la section rythmique Pablo Auguste, le bassiste de Jeenko et de Persian Rugs et Jordi Cantagrill, le batteur de Olly Jenkins. La synergie de THE DRAMATIX est lancée !

Un show super funky avec un dancefloor enflammé, une explosion de paillettes, des surprises et curiosités !

https://www.bettbetty.com/the-dramatix/