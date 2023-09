Tom & Mow, en Live acoustique dans nos studios.

Une rencontre. Celles de deux artistes expérimentés qui sortent presque au même moment leur album solo. Ils proposent aujourd'hui un Live acoustique avec un répertoire dans lequel ils reprennent tour à tour les chansons de l'un ou de l'autre.

TOM et MOW ce sont rencontrés il y a quelques année en travaillant dans le milieu musical.

En 2020 pendant que nous étions tous retenus chez nous pour cause de pandémie mondiale, ils ont décider de se réunir dans un premier temps pour proposer une reprise du titre de Bernard Lavilliers "Idée noire". Très vite l'alchimie fonctionne et ils se mette à travailler sur des compositions originales.

Thomas compose, Mow écrit, Thomas écrit et Mow compose des mélodies de chant... de cela naîtra l'album de MOW "Suis moi" sortie en Fev 2023 enregistré/mixé chez Christophe Dubois, alias Krisofwood, ex batteur, entre autres, de Calogero.

Tom & Mow

Thomas aillant déjà sortie son album "Comme des mots" en Juin 2022 réalisé et co-arrangé avec Philippe Uminski ils décident de monter ensemble sur scène afin de faire découvrir leurs univers opposés et complémentaires dans une version acoustique.

Une guitare, quelques percussions et surtout deux voix au service du texte et de la mélodie. Mélange de deux mondes, avec le rock poétique engagé de Tom et la pop rythmée et débridée de MOW. Se rajouteront par la suite quelques reprises françaises et internationales issues de leurs artistes favoris.