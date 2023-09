Irie Jahzz, Reggae et plus encore !

En 2023 sort l'EP Sème in Dub regroupant 5 dubs issus de l'album Sème. Sam, "PitchUp" et Hugues, 3 des 7 membres du groupe se sont essayés à la discipline du dub sur 5titres issus du dernier album du groupe Sème sorti en 2019.

IRIE JAHZZ

Groupe phare de Montpellier (34)qui depuis 2010 s'est transporté sur de nombreuses petites et grandes scènes de France. "Du reggae et plus encore" car constitué de musicien.ne.s aux expériences et univers très variées, le groupe propose des lives remarquables aux yeux et aux oreilles des fans de reggae, mais pas que!

A noter de nombreuses collaborations live avec Derajah, Cedric "Congo" Myton, Vivian Jones, mais aussi Papet J (Massilia sound system), et plus récemment Davojah.

Depuis dix ans, le groupe est toujours aussi actif en studio comme sur scène! Cette année sortira enfin un EP regroupant 5 dubs à 6 mains puisque faits par Samuel le bassiste, Hugues le saxophoniste et Pitch la chanteuse, et issus de l'album "Sème".

Un nouveau clip est aussi en préparation pour une des nombreuses nouvelles compositions du groupe, il sera intitulé "Faya"!