Samuel Covel, poète électrique présente son album " La Nuit "

"La Nuit" , premier album de Samuel Covel, , porte en lui une aura mystérieuse et magnétique. Quelque chose d’insaisissable, de terrien et de fou, à la fois moderne et terriblement intemporel.

Ce disque retrace l'itinéraire d'une nuit depuis le crépuscule jusqu'à l'aurore. Comme une mise en abîme de notre temps. Ce parcours inspiré d'oeuvres comme Dead Man de Jim Jarmusch, du Jeu et théorie du Duende de Frédérico Garcia Lorca, ou de La Nuit de Philippe Druillet, s'ouvre sur des ailes de cendres avec le morceau Vautours Radiophoniques. L'ordre y génère le chaos, et les mots se resserrent dans l'étau des crânes actionné par une main inerte. Le sourire narquois de l'hégémonie et de la peur répand sa fièvre sur les ondes comme une marée noire. Puis, la nuit s'installe avec son lot de contrastes, et revêts sa robe d'espoirs et de doutes, de folies, d'hydres et de beauté. Elle interroge la liberté des Chiens, les monstres urbains de Et Demain, l'ombre et la clarté à chaque tour d'une horloge-monde, les songes lancinants de Madame Voyageur. Incantatrice perchée sur le toit du monde, la danse revient avec le feu de La Mélopée du Chat Tremblant, on y invoque le soleil en plein rêve. Les paupières s'entrouvrent pour apercevoir dans le ciel en filigrane l'étrangeté des Objets Vivants Non Identifiés.

Samuel Covel

Enfin l'aube. Il est temps de se poser pour assister au spectacle. Couper les amarres humaines. S'asseoir sur une pierre sèche et écouter la clameur et le murmure de la nuit encore sauvage dans le no man's land du Larzac. Ici le chant des grillons scintille au sol comme des constellations d'étoiles.

Ici la marée du ciel envahit la beauté et la caresse des herbes.

Ici on est petit et immense à la fois.

Enfin, comme une onde sur le miroir de l'eau.

Voici le jour. Ou le rêve

Samuel Covel - La Mélopée Du Chat Tremblant (clip officiel)

