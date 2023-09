Sunscape, trio Montpelliérain présente son premier album.

Un voyage sonique aussi référencé (Eddy Louiss,Herbie Hancock, Chick Corea, Stevie Wonder,Larry Goldings) que personnel, qui trouve son équilibre entre des compositions téméraires et des mélodies qui se sifflent. Une réussite !

On pensait avoir tout entendu du fameux « art du trio ». Les claviéristes Jules le Risbé et Emmanuel Beer, soutenus par le batteur Thomas Doméné, le renouvellent grâce à un instrumentarium rarement usité. Sur la base de structures jazz, ils articulent piano et synthés, Rhodes et orgue Hammond, en combinant les timbres acoustiques et électriques jusqu’à former des textures inouïes.

Sunscape

Un voyage sonique aussi référencé (Eddy Louiss, Herbie Hancock, Larry Goldings) que personnel, qui trouve son équilibre entre des compositions téméraires et des mélodies qui se sifflent. En témoigne le premier single extrait de l'album, For The Birds, qui glisse sur le terrain de l’ambient. Cette balade contemplative, dans une plaine peuplée d'oiseaux synthétiques, combine des improvisations planantes et une production envoûtante. Une introduction en pente douce vers la musique de SUNSCAPE, soleil autour duquel on n'a pas fini de tourner.

RELEASE PARTY : 12 OCTOBRE LE JAM MONTPELLIER