Le tour d'Île de France en 45 étapes : Auvers-sur-Oise

Auvers-sur-Oise, une ville attachante

Notre baladeur Quentin Lhuissier commence sa journée avec un café en compagnie d’Isabelle Mézières, la maire de la ville.

Avec environ 300.000 visiteurs par an, Auvers-sur-Oise est une commune parmi les plus visitées d’Île de France aussi bien pour son écrin de verdure grâce au Parc naturel régional du Vexin français que pour son histoire autour des peintres impressionnistes.

Isabelle Mézières, la maire de la ville © Radio France - Quentin Lhuissier

Isabelle Mézières vous prévient “on tombe amoureux d’Auvers dès qu’on passe le pont de l’Oise”. Une histoire qui dure maintenant depuis 30 ans pour la maire de la ville.

Ici, l’atmosphère est un peu particulière et la lumière incroyable. C’est ce qui a d’ailleurs attiré de nombreux peintres désireux de quitter Paris.

Sur les pas des impressionnistes

A seulement 8 minutes à pied de la Mairie, se trouve le Château de Léry. Acquis en 1987 par le Conseil général du Val d’Oise, le château d’Auvers a été entièrement restauré.

Le bâtiment est entouré d’un domaine de 9 hectares constitué d'un parc boisé et de jardins. Ces derniers puisent leur inspiration dans trois types de jardins : les jardins de la Renaissance italienne, les jardins à la française et les jardins anglais.

Le Château d’Auvers propose avec "Vision Impressionniste" une véritable plongée dans la peinture impressionniste. C’est une expérience immersive, émotionnelle et sensorielle. Les aménagements et la scénographie intègrent des technologies sons et lumières innovantes pour un rendu spectaculaire et une visite inoubliable.

Delphine Travers, directrice du château © Radio France - Quentin Lhuissier

Sur la terrasse, Quentin Lhuissier et la directrice du château, Delphine Travers, observent cette vue imprenable sur la vallée de l’Oise qui bénéficie de cette lumière si particulière que venait chercher les peintres et qui rappelle un peu “celle de la Toscane”.

Charles François Daubigny, premier peintre à s’installer à Auvers-sur-Oise

Revenez sur vos pas et entrez au Musée Daubigny installé en plein centre du cœur historique d’Auvers-sur-Oise. Un Musée consacré au premier peintre qui à poser ses valises à Auvers-sur Oise en 1860, Charles François Daubigny.

La directrice du Musée, Agnès Saulnier, nous présente l’un des tableaux de l’artiste. Intitulé “Île de Vaux, petit bras de l’Oise”, il est à la fois incroyable par sa technique et son format similaire à du 16/9e.

“Île de Vaux, petit bras de l’Oise” de Charles François Daubigny © Radio France - Quentin Lhuissier

Ce dernier montre les débuts de l’impressionnisme. Charles François Daubigny “utilise une manière de peindre beaucoup plus rapide et peint ses sensations”.

Pour réaliser ce tableau, il avait fait construire un bateau-atelier, “le botin” pour peindre directement depuis le milieu de la rivière, pour s’immerger totalement dans le paysage. Une technique reprise plus tard par Claude Monet.

L’association du botin d’Auvers-sur-Oise a reconstruit à l’identique ce bateau utilisé par l’artiste pendant une dizaine d’années de 1856 à 1867. La municipalité a fait construire une réplique de la coque initiale que Charles François Daubigny avait achetée à un passeur à Asnières. Les bénévoles de l’association ont ensuite monté dessus la cabane à partir de matériaux fournis par des artisans locaux.

Gérard Chaumond et Hervé Sander de l'association "Le botin d'Auvers-sur-Oise" © Radio France - Quentin Lhuissier

Gérard Chaumond, le vice-président de l’association a participé à cette reconstitution. Il nous raconte comment ils ont trouvé toutes les informations pour faire les plans.

Aujourd’hui l’association vous propose d’embarquer à bord de la réplique du Botin. Plusieurs excursions sont possibles, notamment autour du bras de l’île de Vaux où Charles François Daubigny peignait beaucoup.

Hervé Sander, le président de l’association vous conseille de venir à l’automne “où les arbres sont magnifiques”.

Les balades durent environ 2 heures. Balades pendant lesquelles “les enfants s’endorment régulièrement, bercés par le calme de l’eau”.

Le Relais des peintres, un voyage gastronomique au pays des impressionnistes

A quelques mètres de la statue de Charles François Daubigny, Quentin Lhuissier a poussé les portes du Relais des peintres.

Ici, les frères Sergio et Damiano Pastoressa vous font découvrir leur cuisine gourmande autour d’un art culinaire authentique et créatif qui ravira vos papilles et réveillera tous vos sens.

Sergio fait un parallèle avec l’histoire de la fratrie Van Gogh. Vincent Van Gogh a passé 70 jours à Auvers-sur-Oise pendant lesquels il a peint environ 80 toiles. C’est ici également qu’il a tenté de se suicider dans un champ de blé. Il est redescendu blessé à l’auberge Ravoux où il était hébergé. Son frère est alors venu veiller sur lui jusqu’à son dernier souffle.

Les frères Sergio et Damiano Pastoressa © Radio France - Quentin Lhuissier

De la terrasse, vous aurez d’ailleurs une vue directe sur le clocher de l’Eglise d’Auvers-sur-Oise que Van Gogh a peinte à maintes reprises.

Les propriétaires sont continuellement à la recherche des nouvelles tendances, de nouvelles saveurs, de nouveaux mets à proposer à leurs clients.

Petit tour en cuisine où l’équipe prépare un turbo avec une grenobloise aux fruits rouges, un risotto crémeux et un nuage d'algue spiruline bleue associée à du litchi.

L’assiette est ensuite décorée de fruits, de pétales fleurs, de pleins de petites choses. Une assiette pensée un peu comme un tableau. Logique à Auvers-sur-Oise !

La recette du turbo que vous pourrez déguster au Relais des peintres © Radio France - Quentin Lhuissier

Lorsque le bistrot rencontre la gastronomie française, c’est la naissance de la bistronomie.