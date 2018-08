Avec Jean-Luc Briot Responsable de CAP du Parc Naturel Régional du Vexin français

Au nord ouest de l’Ile-de-France, le Parc naturel régional du Vexin français s’étend sur 98 communes du Val d’Oise et des Yvelines et 71 000 hectares.

Entité naturelle de caractère, le Vexin français offre des paysages et milieux étonnants (coteaux calcaires, marais, bois...) en Ile-de-France. Le plateau est entaillé de vallées aux profils contrastés, tantôt longues, étroites et jalonnées de vallonsou qui s’épanouissent en véritables plaines alluviales . Les paysages du Vexin français sont fortement marqués par une activité agricole où dominent les grandes cultures (blé, orge, colza). Surplombant le plateau, les buttes d’Arthies, de Rosne et de Marines dressent leur silhouette boisée et ont conservé leur chapeau de sable et de meulière. L’intérêt patrimonial du Vexin français réside à la fois dans la diversité des habitats naturels qui y sont représentés, la présence de sites d’intérêt national et la présence d’espèces végétales protégées et/ou en limite d’aire de répartition.

Porte d'entrée du Parc, la Maison du Parc Naturel du Vexin français vous accueille et vous permet de louer vélos, VTT, vélos électrique. C'est parti !