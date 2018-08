Avec Olivier, agriculteur et éleveur

Tout près du Domaine de Villarceaux, un site historique en écogestion avec un parc de 70 hectares et ses deux châteaux : manoir du XVIe siècle et château du XVIIIe, nous découvrons la Bergerie de Villarceaux, un projet agricole pionnier, inscrit dans la transition écologique. La Bergerie c'est une exploitation agricole en polyculture et élevage ainsi qu'un fournil.