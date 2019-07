Le voyage en Alsace : le Sundgau, Biederthal

Chèvres et cascades

Des fermes, cossues et isolées, le long des parois du Jura. Des vergers et des prairies pour décors, c'est un bonheur de brouter ou de se retirer à l'ombre de son hangar en bois véritable, pour une petite sieste d'été. À Biederthal, même les chèvres et les vaches sont ravies, et encore, elles ne connaissent pas la cascade...

Biederthal, Stephane Fernex, ferme du Geissberg © Radio France - guy wach

La ferme du Geisberg se visite, si vous aimez le bon pain ou le fromage un petit magasin libre se trouve au milieu du village, pour les balades, la montagne est en face...