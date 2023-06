L'application française de randonnée : Ma Rando !

L'été approche & il est temps de profiter des beaux jours pour les passionnés de rando ou vos balades dominicales. Pour trouver la randonné qui vous convient, présentation de l'application : Ma Rando !

Quelle balade faire en fonction de vos envie, de la difficulté & du lieu où vous vous trouvez ? La fédération française de la randonnée a crée en début d'année une application de randonnée gratuite et on vous en dit plus...

UNE APPLI DE RANDONNÉE MAIS PAS QUE !

Des applis de randonnées, il en existe beaucoup, tiré son épingle du jeu n'est pas une mince affaire. L'appli "Ma Rando" reprend les codes et les options basiques en étant géolocalisé et en vous indiquant les balades référencées par la fédération française de randonnée.

Quand une balade vous plaît, vous aurez de noté la difficulté, le dénivelé positif et le temps moyen (c'est une moyenne, cela peut-être plus ou moins rapide en fonction de votre niveau). Vous aurez un curseur pour démarrer la balade ce qui vous permettra de ne pas vous perdre et de suivre votre temps de balade, avec en plus votre vitesse moyenne.

LE PETIT PLUS DE L'APPLICATION

Pour se différencier, les développeurs ont eu la bonne idée d'ajouter des points d'intérêts. Ces points d'intérêts vont être présent pendant votre balade et vous faire découvrir le patrimoine local, un moyen intelligent de mêler le sport, un moment convivial et une certaine curiosité culturelle.

POUR TÉLÉCHARGER "MA RANDO"