Loircoshop : Un marketplace du sud-Sarthe pour briller à l'international

Mis en ligne depuis octobre 2022, le site loircoshop.com permet aux acteurs locaux du Loir Lucé Bercé de briller du local à l'international. Ce marketplace (site de vente) met en avant le local et les acteurs qui font vivre le Sud Sarthe.

Se faire connaître n'est pas une chose aisée, que ce soit au niveau local ou sur les réseaux sociaux. La communauté de communes du Loir Lucé Bercé et le lieu de coworking Loircowork ont mis en place un marketplace regroupant tous les acteurs locaux du Sud Sarthe.

PLUS FORT À PLUSIEURS

Le site www.loircoshop.com en ligne depuis la fin 2022 à pour objectif de réunir les acteurs du sud Sarthe et les faire briller au niveau local, national comme à l'international en proposant une plate-forme professionnelle pour proposer ses produits et ses services.

Ce marketplace se construit comme un site de e-commerce classique où chaque commerçants, artisans sont classés par catégories (boissons, service, santé, loisirs, etc...) avec leurs offres et services. Le reste s'articule de manière classique, où vous pouvez commander le produit en question, vous le faire livrer à domicile ou à chercher au point de vente indiqué.

Loircoshop, la boutique en ligne de Loir-Lucé-Bercé

COMMENT REJOINDRE LOIRCOSHOP.COM ?

L'équipe de Loircowork, lieu de coworking situé entre Le Mans et Tours est toujours à la recherche d'acteurs locaux voulant rejoindre ce marketplace local et de proposer une offre diversifiée. Et vous l'aurez compris, pour les autres, c'est un petit coup de pouce pour se faire connaître et avoir un canal supplémentaire pour vendre.

POUR SUIVRE LOIRCOSHOP