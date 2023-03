Meetco : L'application gratuite de rencontre d'entrepreneurs

Une application pour découvrir des entrepreneurs dans sa ville c'est possible ! Lucas Triffault et Loic Perdrieau ont sorti une application qui permet de rencontrer des entrepreneurs et de participer à des événements. C'est gratuit sur IOS et Android.

Lucas Triffault : Le co-créateur de l'application de rencontre entre entrepreneurs - Meetco

Meetco : l'application de rencontre entre entrepreneurs Un site de rencontre qui change et c'est sarthois ! Avec Meetco, ce n'est pas l'âme sœur que vous allez trouver mais des entrepreneurs autours de vous. Lucas Triffault, le co-créateur de l'application de rencontre entre entrepreneurs - Lucas Triffaut Depuis l'ère post-covid, il y a de plus en plus de création de micros-entreprises & d'auto-entrepreneurs. Lucas Triffault a fait un constat : la solitude dans l'entreprenariat. Il rencontre Loïc Perdrieau et décident de créer une application : Meetco. UNE APPLICATION SIMPLE Les deux amis ont voulut simplifier les connexions entre les entrepreneurs. L'application est pensée pour être intuitive et facile d'utilisation. Après avoir rempli vos informations, ce que vous recherchez comme entrepreneurs et un résumé de votre activité. Vous allez pouvoir trouver quelles personnes se trouvent autour de vous et ce qu'elle proposent. LA CRÉATION D'ÉVÉNEMENTS Pour l'instant, il n'y a que les créateurs de l'application qui peuvent créer des événements aussi variés les uns que les autres (soirée restaurant, bowling), un bon moyen de briser la glace facilement tout en rencontrant d'autres professionnels dans un esprit convivial et bienveillant. LES INFOS UTILES Meetco est gratuit et valable sur Android et sur IOS (Apple) Le site Internet

