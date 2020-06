"Achetez bien achetez Lorrain !" : les chocolats de Sébastien Ferry, "Gourmandises" à Nancy

C'est la saison des artichauts

Chaque jour on choisi un produit et on le cuisine ensemble. De saison bien sûr le produit. Aujourd'hui, Nathalie et Jérôme ont choisi l'artichaut. L'occasion de redécouvrir l'artichaut vinaigrette bien sûr mais aussi pas mal d'idée originales grâce aux auditrices et au chef du jour..