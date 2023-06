24h du Mans - Les phares à Led pour ne plus être éblouis

Depuis 1923, année des 1ères 24h du Mans, la course permet aux constructeurs d’éprouver et de valider des solutions techniques. Moteur, frein, pneus, tous les secteurs sont concernés, mêmes les phares ! Et bien entendu, les phares à Led.

Les phares à Led, une innovation testée lors des 24h du Mans avant de se retrouver dans nos véhicules © Getty - Marin Thomas

Depuis les 1ères courses, les constructeurs testent sur la piste des 24h du Mans des solutions techniques dans tous les secteurs, parmi lesquels la visibilité, et en même temps notre sécurité. Les phares traditionnels éblouissent les conducteurs, ce qui n'est pas le cas des phares à Led (Light Emitting Diode). Les led sont des diodes électroluminescentes. Une technologie plus couteuse à l'achat mais qui dure dans le temps, et risque même d'aller au delà de la vie de votre véhicule.

Les phares à led ont donc été testés lors de courses aux 24h du Mans dans les années 2010 avant d'être généralisés sur tous les moyens de transports.