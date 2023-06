A qui sert le filtre à particules testé lors des 24h du Mans ?

Les filtres à particules ont été crées et développés pour stopper le dégagement de suie des motorisations diesel. Ces particules sont cancérigènes pour l'homme et pollue l'environnement. Avant de se retrouver dans nos véhicules, ils ont été testés au Mans lors des 24 heures.

Parce que les constructeurs savent depuis le milieu des années 80 que les moteurs diesel laissent s'échapper des particules dangereuses pour l'homme et l'environnement, les professionnels de l'automobile ont décidé d'installer des filtres à particules issues des gaz de combustion afin de les retenir avant de qu'elles ne se dispersent dans la nature.

Ce filtre aussi appelé FAP est installé dans le circuit d’échappement. Il y piège les particules résiduelles de la combustion, et les rebrûle. En enlevant fortement la température à l’intérieur du FAP et en y injectant du gasoil non brulé, ce dernier va s’enflammer et ainsi brûler les particules.

Sur le circuit manceau, c'est Audi qui remportera, en 2006, la course des 24h avec une voiture équipé d'un filtre à particules. Peugeot prendra la suite avec sa 908 HDi FAP. Les développements spécifiques à ces voitures hors-normes se retrouveront ensuite dans nos véhicules diesel.

Ce filtre à particules est obligatoire sur les voitures diesel depuis le 1er janvier 2011.