L'histoire insolite derrière le nom de Cap3000

Tom Obry raconte l'histoire du plus grand centre commercial de la région, le cinquième de France. Mais pourquoi lui a-t-on donné le nom de Cap 3000 ? Découvrez cette histoire insolite.

En 2022, il a été élu meilleur centre commercial du monde par le Salon de l'Immobilier qui se déroulait à Cannes.

À côté de l'aéroport de Nice, s'est ouvert le 21 octobre 1969 un centre commercial qui se veut moderne et s'inspire des centres commerciaux américains de l'époque.

L'idée était de créer un centre commercial, mais surtout un "centre de vie" avec une cinquantaine de boutiques, un cinéma de 400 places et plusieurs piscines.

Pourquoi ont-ils appelé ce centre commercial CAP 3000 ?

C'est à cause de son parking, car pour attirer le plus de monde possible, ce temple du shopping mise surtout sur sa grande capacité d'accueil.

Avec un gigantesque écriteau "Capacité 3000 places" raccourci en "Cap 3000".

Aujourd'hui, Cap 3000 est le 5e plus grand centre commercial de France. Si vous y passez pour faire vos courses, maintenant vous savez pourquoi il s'appelle Cap 3000.