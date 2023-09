L'inventeur du rugby est-il enterré à Menton ?

Tom Obry nous raconte la légende de William Webb Ellis, l’inventeur du rugby. C’est le nom du trophée qui récompense le gagnant de la coupe du monde, la Webb Ellis Cup. Mais a-t-il vraiment inventé le rugby ? Pour le comprendre, il faut remonter dans le temps.

LA LÉGENDE

William Webb Ellis était étudiant au collège en 1823 dans la ville anglaise de Rugby.

A l'âge de 16 ans, William et ses camarades avaient l’habitude de jouer au football, et lors d’une partie il prend le ballon à la main et continue de courir.

Le rugby voyait le jour, il y a 200 ans grâce à William Webb Ellis.

L'INVENTEUR DU RUGBY ?

Cette anecdote est l’histoire officielle selon l’organisation World Rugby.

Car à la fin du 19e siècle, une commission d'enquête avait pour objectif de déterminer l’origine de ce sport.

L’équipe cherche et durant leur enquête, un homme, leur raconte l’histoire de Webb Ellis qui prend le ballon à la main. Et de manière assez étonnante, la commission d'enquête conclue que le jeune homme de 16 ans est l’inventeur du rugby.

Mais aussi à chaque fois que l’on présente Webb Ellis, la légende met en avant, cette phrase :

"La prouesse de ce joueur qui a agi au parfait mépris des règles du football”.

Cette histoire permet donc d’opérer une distinction entre le rugby et le football. Et la figure de Webb Ellis permet de construire le visage/le symbole de cette émancipation pour créer un autre sport, avec d’autres valeurs.

Cette phrase est sans cesse rappelée, sur les murs de son ancien collège dans la ville de Rugby, mais aussi sur sa tombe à Menton.

MAIS POURQUOI À MENTON ?

Des années plus tard, le supposé inventeur du rugby devient prêtre en 1855.

Comme beaucoup de Britannique, pour se soigner, il vient se reposer sur la Riviera française.

Webb Ellis vit et meurt dans l'anonymat à Menton en 1872.

Dans les années 50, sa tombe est découverte par un journaliste sportif.

Inscrivant Menton et la Côte d’Azur dans la mythologie du Rugby.

Car aujourd’hui, c’est un lieu de pèlerinage pour tous les fans de ce sport.

Retrouvez d'autres histoires en cliquant sur le lecteur en haut de cette page ou abonnez-vous gratuitement au podcast.