Pourquoi la grande avenue de Nice s'appelle-t-elle Jean Médecin ?

Il existe un monument à Nice qui célèbre la venue du Pape...L'avez-vous repéré ?

Tom Obry nous parle de la dernière venue du Pape à Nice. Et un monument célèbre sa venue au début du XIXe siècle. Je vais vous laisser le chercher. Prenez-vous en photo avec, et envoyez-nous ça via les réseaux sociaux de France Bleu Azur.