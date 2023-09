Pourquoi la Promenade des Anglais porte elle ce nom ?

Tom Obry raconte les origines de la Promenade des Anglais. Cette grande avenue, qui longe la Baie des Anges, est un symbole emblématique de la Côte d’Azur. Mais pourquoi l’appelle-t-on la Promenades des Anglais ?

Nice et sa Promenade des Anglais

Au XIX siècle, les aristocrates britanniques vont prendre l'habitude de passer l'hiver dans des régions avec un climat plus doux, on les appelle les hivernants.

Ainsi pour fuir le climat glacial du Nord de l'Europe les élites anglaises s'installent quelques mois dans le Sud et notamment à Nice.

En 1822, le révérend anglais, Lewis Way met en place une souscription publique.

Il demande aux riches Anglais de passages sur la Riviera de donner de l'argent pour construire une promenade sur le bord de mer niçois.

De plus que construire une longue avenue le long de la Méditerranée, cela arrange tout le monde.

Pour les Britanniques, les grandes avenues dégagées et l'air marin ont des vertus thérapeutiques.

Mais aussi, au début du XIXe siècle, il a beaucoup de chômage à Nice et ses grands travaux donne du travail aux habitants.

Afin de remercier les Anglais à l'origine de ce projet, on a appelé cette avenue : "La Camin dei Ingles", pour devenir la Promenade des Anglais.