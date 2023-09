Pourquoi le fondateur du Negresco est mort ruiné ?

Tom Obry raconte l'histoire du fondateur du Negresco. Aujourd'hui, symbole de la ville et de l'hôtellerie de luxe à la française, le bâtiment est un incontournable de Nice. Mais Henri Negresco, son fondateur n'a pas connu le même destin.

Sa coupole est rose, mais son histoire l'est moins. Découvrez la fin tragique du fondateur du Negresco.

En 1913, s'ouvre ce grand hôtel en front de mer. Tout se passe bien ! Plusieurs têtes couronnées assistent à l'événement. L'hôtel devient dès son ouverture un symbole du tourisme, tourné vers les grands aristocrates de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Son commanditaire est Henri Negrescu. Cet ancien maître d'hôtel d'origine roumaine se fait naturaliser Français et prend le nom de Negresco.

LA LÉGENDE DU NÉGRESCO

On raconte qu'Henri Negresco a fait construire une coupole rose ayant la forme du sein de sa maîtresse. Cette anecdote nous rappelle une autre histoire, celle de la première coupe à champagne qui a été moulée sur le sein de Marie-Antoinette.

L'histoire du Negresco est créée de toute pièce, justement pour se rattacher au mythe de Marie-Antoinette, une manière de conférer à l'établissement une image royale et d'attirer les princes.

LA FIN DE LA BELLE ÉPOQUE

L'hôtel marche très bien. Les recettes sont bonnes jusqu'à ce qu'un coup de feu soit tiré en juin 1914 à Sarajevo, déclenchant la Première Guerre mondiale.

Entre 1914 et 1915, à Nice, une vingtaine d'hôtels sont réquisitionnés et transformés en hôpitaux. Le Negresco n'y échappe pas, et le chiffre d'affaires de l'hôtel chute drastiquement.

Les grandes fortunes disparaissent, l'aristocratie s'appauvrit, les travaux de réhabilitation coûtent une fortune, et le tourisme a du mal à reprendre même après la fin de la guerre.

En 1918, à l'Armistice, Henri Negresco s'aperçoit qu'il est ruiné. Épuisé et désabusé, il meurt à Paris d'un cancer à l'âge de 50 ans, loin des fastes et des lumières du palace qui porte son nom sur les bords de la Méditerranée.

LE NEGRESCO, UN SYMBOLE

Mais son hôtel, nous le connaissons tous. Il n'a pas suivi le destin tragique de son propriétaire. Aujourd'hui, c'est un lieu mythique et un symbole du luxe à la française.

Et si Paris a la Tour Eiffel, à Nice, on a le Negresco.