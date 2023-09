Tom Obry nous raconte l'histoire d'un monument méconnu. Il s’agit de la statue d’un roi et c’est assez étrange parce qu'il ne s’agit pas d’un roi de France, mais d’un roi de Savoie. Mais alors pourquoi y a-t-il la statue d’un roi à Nice ?

La statue de Charles Félix se trouve au port de Nice et sur son socle, il est écrit :

“Au roi Charles-Félix, fils du roi Victor-Amédée, petit-fils du roi Charles-Emmanuel, le meilleur et le plus attentionné des princes”

Mais qui était cet homme si apprécié et pourtant si méconnu de nos jours ?

Charles-Félix a régné de 1821 à 1831 an tant que roi de Piémont-Sardaigne.

Il est appelé « le Bien-aimé », car son règne est marqué par la paix et la prospérité en comparaison aux années précédentes avec les troubles de la révolution française.

La statue a été construite en 1829 à l'aide d'une souscription publique. Cela signifie que les armateurs et les négociants de la ville ont voulu remercier le roi d'avoir accordé des privilèges commerciaux au port de Nice.

Mais il y a aussi des petits détails cachés sur ce monument qui nous raconte la grande histoire de la ville de Nice.

Si on regarde de plus prêt, on voit qu’il lui manque des doigts à la statue.

Car 22 ans après sa construction, en 1851 sous le règne d’un autre roi, les privilèges commerciaux de la ville sont supprimés. Le peuple est en colère et s’en prend à la statue de Charles Félix, car il est la seule représentation d’un roi sarde à Nice.

Ils manifestent et en signe de protestation, les Niçois coupent les doigts de la statue montrant le port.

Cet acte est un symbole de l'esprit d'insoumission des Niçois prêt à se battre pour conserver leurs libertés et leurs privilèges.

Mais ce monument nous explique aussi le détachement progressif entre de la ville de Nice et le royaume de Piémont Sardaigne, pour finalement se rapprocher de son voisin, la France.