L'histoire du saucisson remonte à la Rome antique

Dans les Assiettes de l’Histoire, une charcuterie addictive et indissociable de l’apéro à la française : le saucisson !

Ce sont les Romains et les Grecs de l’Antiquité qui ont inventé les bases de notre charcuterie sous le nom de « Botulus, l’ancêtre du boudin. Les « botularius » ou saucissons font un tabac dans la Rome antique. Dès les débuts de la Gaule, les premiers habitants en consommaient, en plus des légumineuses et des jambons.

Comment l’une ou l’autre civilisation, grecque ou romaine, a permis à la France de produire de délicieuses charcuteries dès le Moyen-âge ? Nathalie Helal nous raconte.

Episode réalisé avec un extrait de la publicité "Cochonou Chez Nous, Le Meilleur C'est Le Saucisson ½".