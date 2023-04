Le chevalier d'Albignac a fait fortune avec sa vinaigrette

Dans les Assiettes de l’Histoire, une sauce, la plus basique de toutes et la plus facile à réaliser : la vinaigrette !

La vinaigrette - Image d'illustration © Getty - frytka

Pendant la Révolution française, le Chevalier d’Albignac, exilé politique à Londres, est convié à dîner. La réputation de la France pour son art de la table fait qu’on le prie de préparer l’assaisonnement de la salade… Depuis, la recette de base de son assemblage d’ingrédients aux proportions bien définies est restée identique.

Comment l'assaisonnement du chevalier d’Albignac est passé à la postérité sous le nom vinaigrette ? Nathalie Helal nous raconte.