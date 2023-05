2 festivals à ne pas rater cette semaine dans les Alpes-Maritimes

Deux festivals proposent leurs nouvelles éditions cette semaine. A Nice et à Cannes.

Le 3ème F.I.F.E.S. débute jeudi 1er juin à Cannes

Et si le ciné montrait ce que l'on fait de bien pour notre planète et pour les autres ? Le F.I.F.E.S. (Festival International du Film Ecologique et Social) propose des films et des spectacles sur l’écologie et la solidarité. Voilà quelque chose d'inspirant et engagé.

Cette année, le festival met à l’honneur l’eau. Venez découvrir des films inspirants, des tables rondes passionnantes, des associations engagées, des fresques artistiques, de la danse, du théâtre et des livres sur la thématique de l’eau.

Ne manquez pas la soirée Cinéma Plage, le Village des Initiatives et les ciné-débats sur les projets de transitions écologiques et sociales. Assistez à la cérémonie de clôture avec la remise des prix du jury et le mix électro tribal de DJ Nagual.

Le festival du livre débute vendredi 2 juin à Nice

C'est un des événements les plus attendus de l'année à Nice. Il est gratuit. Plus de 200 auteurs sont présents, on peut faire dédicacer les livres (et du coup, les découvrir) mais ce n'est pas tout ! Des conférences, débats, concert et lectures sont aussi prévus. "Liberté(s)" : c'est le thème autour duquel s’articulera cette nouvelle édition du Festival du Livre de Nice vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin.

De grands noms sont annoncés : parmi les invités d’honneur, vous pourrez échanger avec Giuliano da Empoli, président de cette 27e édition et auteur du Mage du Kremlin, un ouvrage prophétique qui dénonce le pouvoir divin de Poutine et son système autocratique.

Placé sous la direction artistique de Franz-Olivier Giesbert, le Festival du Livre de Nice recevra aussi le Niçois Jean-Marie Gustave Le Clézio qui a reçu le Prix Nobel de Littérature en 2008, Roselyne Bachelot - l'ex Ministre de la Culture -, Patrick Chesnais, Éric Giacometti ou encore Sidonie Bonnec qui vient de sortir son livre Tour curieux de la France.

Vincent Lagaf' sera aussi là, Didier Van Cauwelaert, Bruce Toussaint ou encore Ségolène Royal : il y en a pour tous les goûts décidément. Dans un écrin fabuleux, le Festival du livre permet d'être au plus proche du monde de l'édition.

Des émissions spéciales sont diffusées durant toute la semaine sur France Bleu Azur, partenaire de l'événement.