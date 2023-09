C'est gratuit, profitez en !

Dans cette émission, retrouvez deux idées de sorties gratuites ! Au choix, du rire avec le festival des clown à Nice ou une exposition d'art en plein air à Vence

Festival Clown Power

Dans cette émission découvrez la compagnie Gorgomar, basée au 109 à Nice, qui a créé en 2021 le festival « CLOWN POWER » un temps fort niçois autour de l’art clownesque, du burlesque et du cirque.

Une programmation d’une dizaine de spectacles, fanfare, exposition, projection de film, initiation au cirque et au jeu clownesque, du 29 septembre au 1er octobre au 109, pôle de cultures contemporaines de Nice.

18ème édition de l'Art en place

Les 16 et 17 septembre rencontrez et découvrez plus de 50 artistes professionnels, de renom national ou international.

Tout un week-end dédié aux artistes professionnels locaux et régionaux avec le soutien de la Ville de Vence et de sa Régie Culturelle. Cette vaste exposition à ciel ouvert a été créée en 1993 par l’artiste Vençois Jean-Jacques Hahn-Cary. Un Rendez-vous devenu incontournable pour rencontrer et tisser le dialogue entre les plasticiens de différentes pratiques : peinture, dessin, sculpture et le public. Mais aussi un tremplin vers d’autres scènes artistiques. Le choix rigoureux des artistes sélectionnés par des personnalités confirmées concourt à l’émergence de jeunes créateurs, propulsés vers de nouveaux horizons picturaux.

