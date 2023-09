De Nice à Antibes en passant par Carros, découvrez nos bons plans sorties

Dans cette émission, partez à la rencontre de Bernard Deloupy, un auteur niçois à succès et découvrez la nouvelle saison du Théâtre du Tribunal d'Antibes

Rencontre et Masterclass avec l'auteur niçois Bernard Deloupy à Carros

Samedi 30 septembre, rendez vous à l'Espace André Verdet pour une rencontre et une masterclass avec Bernard Deloupy auteur niçois de 15 ouvrages publiés par les plus grands éditeurs. Il présentera sa série de 7 romans policiers se déroulant sur la Côte d’Azur (Editions Gilletta) : Crim' sur la Côte… Ce sera aussi l’occasion de parler des secrets d’auteurs à succès et leur façon d’écrire des fictions impactantes.

Entrée libre – sans inscription

Le théâtre du Tribunal d'Antibes lance sa nouvelle saison sur France Bleu Azur

Le théâtre du Tribunal d'Antibes lance sa nouvelle saison. Cette année encore une multitude de spectacles vous attendent ! Des duos comiques, des pièces modernes ou encore des one man show il y en aura pour tout le monde! Retrouvez aussi des cours et des stages de théâtre tout au long de l'année !

