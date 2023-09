Des Lego préhistoriques et du théâtre à Nice

Dans cette émission, partez à la rencontre de Lego préhistoriques à l'occasion de l'expo Briq'Amata au Musée Terra Amata et d'une pièce jouée au Théâtre Bellecour de Nice

Briq'Amata, plus que quelques jours pour profiter de cette expo évènement !

Dans cette émission, zoom sur l'expo évènement au Musée de la Préhistoire Terra Amata de Nice !! Plus que quelques jours pour profiter en famille des aventures de ces mini-figures mythiques que sont les les Lego. Exposition-évènement en famille à Nice ! Vous pourrez suivre les Lego® à travers la Préhistoire et découvrir la vie à Nice il y a 400 000 ans sur le site de Terra Amata , l'un des plus anciens foyers de l'humanité !

Dépêchez vous, l'exposition fermera ses portes le 24 septembre !

Des Lego préhistoriques

J'préfère qu'on reste amis au Théâtre Bellecour de Nice

Des rires, de l'amour, de l'humour, de la comédie... Pas de doute, c'est une vraie comédie romantique !

"J'préfère qu'on reste amis", c'est la phrase qu'on a tous détesté entendre à la fin du relation amoureuse.

La réponse tout faite que Claudine ne voulait plus jamais entendre ; et surtout, pas de la bouche de Valentin, à qui ce soir là, elle a enfin décidé de dévoiler son amour.

Une comédie de Laurent Ruquier du 10 septembre 2023 au 24 janvier 2024 au Théâtre Bellecour à Nice

