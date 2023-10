Des propositons de sorties 100% spectacle aujourd'hui !

Les azuréens qui donnent envie de sortir 100% spectacles avec "La fête des théâtres" au théâtre de la Cité à Nice, du rire et un spectacle pour enfants à Carros

"La fête des théâtres" au théâtre de la Cité à Nice

Découvrez "Deux frères" De Fausto Paravidino au théâtre de la Cité jeudi 5 et vendredi 6 octobre

Synopsis : Boris et Lev, deux frères unis par une relation exclusive, habitent ensemble dans un appartement où ils hébergent l’explosive Erica.

L’un marginal, l’autre sanguin et la dernière lunatique promettent une cohabitation improbable et un triangle amoureux isocèle…

Deux frères, les 5 et 6 octobre

Un one man show et un spectacle pour enfants au Forum Jacques Prévert de Carros

Vendredi 6 octobre avec Simon Fache, découvrez son spectacle 'Pianiste tout terrain'. Groover sur Rachmaninov, swinguer sur les Red Hot, slamer sur le jingle SNCF, il est prêt à tout !

Mardi 10 octobre, Le rêve de Sam et autres courts ou quand la musique live rencontre 4 films d'animation.

Plus d'infos