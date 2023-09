Deux rendez-vous qui vont vous en mettre plein les yeux

Dans cette émission, levez les yeux au ciel avec les Etoiles grandeur nature à Vence, et zoom sur le festival Jacques a dit à Carros.

Les étoiles grandeur nature à Vence

Découvrez un espace unique situé dans la Réserve Internationale de Ciel Etoilé Alpes d’Azur Mercantour et dans le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur – Territoire de Villes et Villages Étoilés.

La Ville de Vence propose des soirées d’observation du ciel, animées par Florent Bailleul (médiateur scientifique et correspondant de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne) qui est notre invité dans les Azuréens qui donnent envie de sortir.

Levez les yeux au ciel avec les étoiles grandeur nature

Jacques a dit : Le festival des arts de la parole à Carros

