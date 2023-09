Du classique et des classiques !

Du classique avec l'Orchestre National de Cannes et des classiques du cinéma avec le festival Play It Again au cinéma Variétés de Nice

L'orchestre National de Cannes : Lancement de la saison

Benjamin Levy, Directeur artistique de l'Orchestre National de Cannes est notre invité pour nous parler de la programmation de la saison 2023/2024 et du concert caritatif en soutien à l'Ukraine qui aura lieu de 28 octobre à 20h30 au Théâtre Debussy de Cannes.

Festival Play It Again, mais pas que...au cinéma Variétés de Nice

Pour la première fois du 13 au 26 septembre, Le Cinéma Variétés participe à la 9ème édition du festival Play it Again. Véritable fête du cinéma classique du mois de septembre durant laquelle plus de 330 cinémas proposent à leur public une sélection des meilleures rééditions de l’année passée et des animations variées. Les films d'hier sont mis à l'honneur dans les salles d'aujourd'hui... l'occasion donc de revoir de grands classiques en version restaurée ou de les découvrir pour la première fois. La thématique cette année ? Les "Héroïnes au cinéma" !

Découvrez aussi les nombreuses avant premières du Cinéma Variétés, avec pour les plus petits " La Pat' Patrouille : La Super Patrouille Le Film !" les dimanches 1er et 8 octobre à 10h40 et 15h40.

