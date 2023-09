Du classique pas si classique !

Dans cette émission découvrez le spectacle Légenda, dans le cadre du festival de théâtre de la Vésubie et la 21ème édition du Beaulieu Classic Festival qui se déroulera du 16 au 23 septembre.

Légenda, une création originale à la Bollene-Vésubie

Dans cette émission découvrez Légenda, la dernière création de la troupe Actiones qui se jouera Dimanche 1er octobre à la Bolléne Vésubie dans le cadre du Festival de Théâtre de la Vésubie,

Legenda est un spectacle qui prend racines dans les contes et légendes du pays alpin. Cette culture ancestrale prend forme par notre conteuse, et prend vie par Tinta, qui chante en gavot, une langue locale aujourd’hui en voie d’oubli.

Les légendes évoquées sont collectées auprès de nos anciens, détenteurs de cette mémoire orale et collective

21ème édition du Beaulieu Classic Festival

Le Beaulieu Classic festival revient pour une 21ème édition qui se déroulera du 16 au 23 septembre 2023 à Beaulieu sur mer en présence de la marraine de cette année : Anny Duperey.

Un seul mot d’ordre : Classique…mais pas que !

Cette année vous pourrez découvrir sur scène l'incroyable pianiste Alexandre Tharaud mais également Anny Duperey pour un concert lecture (accompagnée par le trio George Sand) pour un hommage à l'écrivaine Colette.

D'autres merveilleux artistes mettront leurs instruments à l'honneur au cours de 7 soirées toutes plus exceptionnelles les unes que les autres.

