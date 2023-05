Grasse à notre émission vous allez avoir envie d'y sortir

Dans cette émission, c'est un spécial Grasse car ExpoRose y débute mercredi 17 mai à 18h30 avec le parrainage de Jarry, et que le Théâtre de Grasse finit sa saison sous une nouvelle direction.

51ème édition d'ExpoRose à Grasse (inauguration mercredi 18h30 avec Jarry)

L'affiche d'ExpoRose

ExpoRose célèbre les créateurs et les producteurs de roses et Grasse se métamorphose en un véritable jardin où la reine des fleurs est à l'honneur. 8 500 bouquets de roses, 13 000 rosiers mis en vente et 25 000 roses coupées qui viennent sublimer les fontaines et les placettes de la ville.

Les expositions florales vous émerveilleront, tandis que les animations festives vous plongeront dans une ambiance joyeuse et animée. Laissez-vous emporter par les danses entraînantes et les rythmes enjoués qui animent les rues parfumées de Grasse.

Plus d'infos (et surtout le programme en détail)

Le Théâtre de Grasse : 22/23 c'est (bientôt) fini

C'est la première fois que nos auditeurs poussaient la porte du Théâtre de Grasse © Radio France - Arno Visconti

Mercredi 17 mai au soir c'est Normalito qui est proposé. Une fable à la fois drôle et émouvante sur la normalité et la différence à partir de 9 ans. Lucas, un élève de CM2, crée un superhéros nommé Normalito qui peut rendre tout le monde "normal". Il se sent exclu dans sa classe où il observe de nombreuses singularités chez ses camarades. Après une réprimande de sa maîtresse, Lucas se met en colère et décide de défendre son point de vue. Il fait la rencontre d'Iris, une enfant zèbre qui souhaite être "normale", et les deux enfants commencent à se connaître. Ensemble, ils fuguent et rencontrent Lina, une femme transgenre qui les aide à comprendre que la normalité et la différence sont des notions complexes.

Plus d'infos

Dernier spectacle de la saison (GRATUIT) avec Michel Vuillermoz dans le cadre de Culturissimo des Centres E.Leclerc. Michel Vuillermoz propose une lecture captivante et émouvante, pleine de rebondissements. Lui qui est célèbre pour ses rôles marquants au théâtre et au cinéma, a choisi de lire un nouveau roman de Pierre Lemaitre lors de cet événement où il est accompagné de l'accordéoniste Lionel Suarez, il vous emmènera dans une traversée des Trente Glorieuses, plongeant au cœur de l'année 1952 qui marque un tournant pour la France et son entrée dans la modernité.

Plus d'infos