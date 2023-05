L'envers du décor des casting + l'expo évènement Dimension Enigma à Nice

Dans cette émission, nous évoquons Casting, une pièce qui dévoile l'envers du décor des casting et qui est jouée vendredi 26 mai au Théâtre de l'Eau Vive. Nous vous parlons aussi de l'exposition immersive et interactive Dimension Enigma qui a lieu tout cet été à Nicetoile. Et on a eu un scoop!

Henri Concas pour Casting et Thibault Paquin pour Dimension Enigma : nos deux invités aujourd'hui © Radio France - Arno Visconti

Casting, l'envers du décor au Théâtre de l'Eau Vive

Voilà une pièce inspirée de faits réels et qui arrive à point nommé en plein Festival de Cannes. Casting propose de découvrir des auditions bien particulières et de dévoiler ce qui s'y passe réellement. 1h10 à l'intérieur d'un casting avec 10 comédiens qui vont vous montrer. Joies, déboires : MC et Roberto (qui est Sarde) veulent monter un spectacle hommage à Joséphine Baker et organisent leur casting.

Il y a de l'impro dans cette pièce. Donc si vous l'avez déjà vu, vendredi 26 mai ce sera forcément différent. On sera sûrement emballé aussi par voir les comédiens passer leur casting, en chantant quelques mélodies des années 50-60 comme Fais moi mal, Johnny.

L'expo immersive et interactive Dimension Enigma qui débute mercredi 24 mai à Nicetoile avec France Bleu Azur

Une expo immersive et interactive, c'est un nouveau format d'amusement. Le participant est invité dans un autre monde, dans lequel il est acteur. Pour cette fois, on plonge dans un univers fascinant inspiré du célèbre inventeur Nikola Tesla et explorez les mystères et énigmes de ses expériences farfelues dans des décors immersifs et interactifs.

Cette expérience extravagante mélange sons, lumières et décors incroyables pour vous émerveiller et vous transporter dans une autre dimension ! Tout le monde peut participer à ce parcours d'exploration inspiré de l'univers de Nikola Tesla. Qui fut l'inventeur de la technologie du smartphone, par exemple (on est en 1901), du premier bateau jouet télécommandé (1898) ou même encore de la radio (1892)! Vous devrez résoudre des énigmes et percer des mystères à travers huit pièces immersives qui révèlent les expériences incroyables de ce génie. Son obsession pour l'électricité et la porte inter-dimensionnelle vous réserve d'ailleurs quelques surprises !

Exclu : on sait quel (énorme) événement va se dérouler au Palais de la Méditerranée cet été

En exclusivité sur France Bleu Azur, Thibault Paquin producteur exécutif de Dimension Enigma nous a confié l'incroyable événement qui va se dérouler du 15 juillet au 19 août prochain au Palais de la Méditerranée. Il s'agit de Gatsby l'aventure immersive. 200 personnes chaque soir, 20 comédiens, décor qui reproduit ce qu'on a pu lire.

"On a fait des recherches, l'auteur du livre (F. Scott Fitzgerald) a assisté à plusieurs fêtes au Palais de la Méditerranée. Son personnage de Gatsby aurait été inspiré par l'un des premiers fondateurs de ce palace Franck Jay Gould", explique Thibault Paquin. Selon nos informations, toutefois, Léonardo Di Caprio n'est pas prévu.

