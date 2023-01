L'expo Hokusai + spectacle hommage à 10 femmes à Nice

Dans cette émission, nous recevons Adrien Brossard du Musée des Arts Asiatiques et on surfe sur la Vague du succès de l'expo Hokusai (il reste qu'une semaine pour la voir). Nous recevons aussi Diane Fremaux, la Soprano Azuréenne présente Femmes, le temps d'un chant samedi à La Providence à Nice.

Proposition n°1 : L'expo Hokusai cartonne à Nice, il reste une semaine pour la voir (une nocturne samedi)

Adrien Brossard, conservateur du patrimoine et directeur du musée départemental des Arts asiatiques à Nice (dont l'entrée est gratuite), le confirme... L'expo Hokusai est l'un des plus gros succès en termes de visiteurs, rappelons que Hokusai est un artiste majeur. "On a dépassé les 63.000 visiteurs". On a tous vu, la mythique vague qui a influencé le logo de Quicksilver par exemple.

Toute bonne chose à une fin, l'expo se termine cette semaine (le 29 janvier). Pour l'occasion, samedi soir, une visite nocturne est organisée.

Proposition n°2 : Découvrir Femmes le temps d'un chant à Nice, hommage à 10 femmes avec Diane Frémaux

De l’opéra en passant par le music-hall, les comédies musicales et les grandes voix françaises et internationales, la soprano Diane Frémaux propose une série de morceaux choisis en interprétant des chanteuses célèbres telles que Maria Callas, Judy Garland ou encore Tina Turner, Josephine Baker et Liza Minelli.

Le public est aussi partie prenante du spectacle. En effet, lors des changements de tableau, des morceaux célèbres sont interprétés par les musiciens et les paroles des chansons sont diffusées sur l’écran géant permettant à chacun de chanter ces airs incontournables que sont la Javanaise de Serge Gainsbourg ou encore l’hymne à l’amour d’Edith Piaf.

