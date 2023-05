Ces deux événements énormes à Mougins et à Nice

Dans cette émission, on découvre que le Centre de la photographie de Mougins propose une performance dansée samedi 13 mai pour la Nuit des musées, et que le Festival Play Azur - les 6 et 7 mai au Palais des Expositions de Nice - est un rendez-vous XXL pour les fans de la pop culture.

Illustration - Que vous vous preniez pour un super-héros ou que vous vouliez voir des super-héros : la Côte d'Azur vous offre encore 2 belles propositions © Getty

Carte blanche à Éric Oberdorff pour la Nuit européenne des musées au Centre de la photographie de Mougins À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Centre de la photographie de Mougins donne carte blanche à Éric Oberdorff de la Compagnie Humaine (artiste associé à Scène 55 de Mougins). Il présentera une performance dansée en écho à l’exposition Amexica de Marie Baronnet. Sur une musique originale de Sarah Procissi, avec le danseur Luc Bénard, on nous promet une performance intense et nerveuse. Plus d'infos Nice devient terre de geek ce week-end Le festival Play Azur revient pour sa 6e édition au palais des expositions de Nice. Au programme, des rencontres et des animations avec des Youtubeurs, des comédiens de doublage, des cosplayers et des illustrateurs comics. Parmi les invités, on retrouve Nicolas Gabion (Bohort dans Kaamelott), Dorothée Pousséo (Margot Robbie) et Emmanuel Curtil (Jim Carrey - il double aussi Simba dans le Roi Lion). Un rendez-vous incontournable pour les fans de la pop-culture. Plus d'infos