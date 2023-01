Le théâtre de la Libé à Nice et Scène 55 à Mougins

L'expo Jacques Cordier à Nice, le festival Trajectoires dans le département

Dans cette émission, nous évoquons l'exposition Jacques Cordier qui a lieu jusqu'au 8 janvier à la Villa Massena, musée d'Art et d'Histoire à Nice et le festival Trajectoires qui débute jeudi 12 janvier et qui offre 15 propositions artistiques dans plusieurs lieux des Alpes-Maritimes.