Le Théâtre des Oiseaux à Nice et avoir 20 ans face à la culture en 2023 dans les Alpes-Maritimes

Louis, Benoît et Basile doivent vous convaincre de sortir les rejoindre

Dans cette émission, nous sommes avec le Théâtre des Oiseaux, un lieu culte de comédies dans le Vieux-Nice (c'est là où Mado a débuté). Et, à l'occasion de la journée spéciale Avoir 20 ans en 2023, nous reçevons Louis qui a 20 ans et qui est ambassadeur culture à l'Université Côte d'Azur.

Proposition n°1 : (Re)découvrir le Théâtre des Oiseaux à Nice

Avec son boss Benoît Teyssier, on a prévu d'aller voir le Dîner de Cons qui se joue (depuis 4 ans !) au Théâtre des Oiseaux chaque semaine. On a aussi reçu le con (enfin celui qui joue le con dans la pièce) Basile.

Proposition n°2 : Prendre un coup de vieux avec un jeune ambassadeur culture de l'Université Côte d'Azur

C'est une journée spéciale avoir 20 ans en 2023. Louis est âgé de vingt ans (plus pour très longtemps) et il est ambassadeur culture de l'Université Côte d'Azur. Il nous a expliqué le rôle de ces ambassadeurs et nous a donné sa vision de la culture sur la Côte d'Azur.

