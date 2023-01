Le théâtre Le Tribunal à Antibes et la comédie de Nice

Proposition n°1 : des spectacles supercalifragilisticexpialidocious au Théâtre le Tribunal à Antibes

Christine Berrou vient jouer son seule en scène Trop. Trop bruyante, entreprenante, ambitieuse, revendicatrice... et surtout trop marrante. Peut-être parce qu'en parlant d'elle, elle parle "trop" de nous.

Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 janvier à 20h30, plus d'infos

Bien des choses à Jacqueline, Bernard Azimuth mène l'enquête. Il a trouvé un manuscrit d'une certaine Ursula dans la cave de ces parents. Mais qui est elle ? A travers ses expériences personnelles, Bernard nous emmène sur un certain nombre de pistes (elles sont marrantes).

Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 janvier à 20h30, plus d'infos

Complices : un duo antibois. Elle est riche, dépressive et fan des années 80. Elle rencontre un cambrioleur fauché, maladroit mais très cultivé. Ensemble, dans une prise d'otage improbable.

Dimanche 15 janvier à 15h, plus d'infos

Proposition n°2 : deux pièces fendardes (malheur !) à la Comédie de Nice

Les femmes ont toujours raison, les hommes n'ont jamais tort : c'est LA pièce pour sauver son couple apparemment. Car qui n'a jamais eu envie de jeter son mari avec les encombrants ? Qui n'a jamais eu envie de découper les robes de sa femme ? Lucas et Julie vous montrent sans filtre et sans tabous comment éviter tous les pièges !

Jusqu'au 15 janvier, plus d'infos

Plus con, tu meurs ! Après une soirée bien arrosée, Robert se réveille dans ses toilettes, un talon aiguille calibre 44 à la main. La gueule de bois bien présente, il constate une chose étrange : la porte d'entrée a disparu ! Cet accès grand ouvert va être le passe droit des pires galères ! Une Cendrillon un peu particulière, accompagnée de toute sa famille, vont mettre à rude épreuve Robert. Et cerise sur le gâteau, va débarquer l'ange le plus con de l'histoire. Tout ce remue-ménage ne va pas tarder à attiser la curiosité des voisins, et ... les voisins, c'est vous !

A partir du 19 janvier, plus d'infos