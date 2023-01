Les Counta Blabla et le Théâtre National à Nice

Dans cette émission, nous souhaitons une bonne année aux Counta Blabla (équipe d'improvisation théâtrale de Nice) et au Théâtre National de Nice (TNN).

Proposition n°1 : découvrir Jivéjigo des Counta Blabla

Les Counta BlaBla donnent a minima un rendez-vous par semaine au public Azuréen. Le théâtre d’impro, c’était le nouveau truc de trentenaire à la mode avec les bars à vins et faire des bébés. Ainsi, tous les premiers vendredis de chaque mois (et donc vendredi 6 janvier) ils font leur show JivéJigo au Théâtre de l'Impasse de Nice.

Illustration - Jivéjigo : le meneur de jeu ajoute de la difficulté pour les improviseurs - Counta Blabla

Plusieurs improviseurs, et 1 meneur du jeu, pour un spectacle rebondissant, rythmé, drôle ou cocasse, interactif avec le public... Le public propose des mots à la volée que les joueurs doivent aussitôt monter en histoire de quelques minutes.

Proposition n°2 : découvrir la Cuisine du TNN

Le TNN n'existe plus tel qu'on le connaissait. Aujourd'hui, le Théâtre National de Nice donne rendez-vous dans deux lieux majoritairement à Nice : au Théâtre des Franciscains dans le Vieux-Nice et dans la Salle la Cuisine à Nice-Ouest. Et c'est justement sur cette salle que nous interrogeons Ella Perrier, Secrétaire Générale du TNN. Il y a plusieurs spectacles qui y sont programmés, ils donnent bien envie.

La salle La Cuisine située à Nice Ouest est l'une des deux salles actives du TNN actuellement - TNN

Notamment, Les Fourberies de Scapin (du 6 au 13 janvier), Ombres portées (les 19 et 20 janvier) et La Campagne (du 26 au 28 janvier)

