"Les étoiles noires" chantent Starmania à Niakia + Les prochaines avant-premières des cinéma Pathé de Nice

Le théâtre le Tribunal à Antibes et l'apéro des Frenchy qui revient à Nice : on vous en dit plus

Dans cette émission, la pièce Et Toque ! qui est jouée vendredi 5 et samedi 6 mai à 20h30 au Théâtre Le Tribunal à Antibes et les prochains spectacles là bas. Et puis, le retour de l'Apéro des Frenchy à Nice dans quinze jours (mais on en parle maintenant car c'est très vite complet)