Molière par Molière au théâtre + l'expo Amexica à Mougins

Dans cette émission, du théâtre à Nice et une expo photo à Mougins.

1/ L'impromptu de Versailles est la pièce de Molière jouée par le Cercle Molière à Nice au Théâtre de la Tour samedi 18 mars.

Molière, auteur, directeur de troupe, metteur en scène et acteur, dirige la répétition d'une de ses pièces qui doit être jouée dans deux heures devant le roi. Les acteurs n'ont pas eu le temps d'apprendre leur rôle, l'affolement gagne la troupe... C'est une sorte de making-of d'une pièce de théâtre comme l'a vu et écrit Molière en fait.

C'est Stéphane Comby, metteur en scène de cette version pour le Cercle Molière, plus ancienne troupe amateur de théâtre de France qui vient nous en parler avec celui qui incarne Molière : Serge Gardon.

Le saviez-vous ? Le Cercle Molière a eu 100 ans en 2022.

L'Impromptu de Versailles, samedi 18 mars à 20h30 au Théâtre de la Tour à Nice.

2/ L'exposition Amexica de Marie Baronnet, jusqu'au 6 juin au Centre de la Photographie de Mougins.

"À la frontière séparant les États-Unis et le Mexique se dresse une barrière, une muraille sinistre et connue de tous. À elle seule, elle incarne tous les murs et refus de l’autre. Dans Amexica, on voit une lutte sans merci entre individus et entre genres", explique le Centre de la Photographie de Mougins.

On aime la particularité des expos du Centre de la photographie à Mougins : les artistes qui exposent doivent constituer une playlist qui est diffusée en fond sonore sur place.

Amexica est proposé jusqu'au 6 juin au Centre de la Photographie de Mougins

