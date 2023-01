Mystère au château des Carpathes à Nice + Philippe Cara & Romane Borhinger au Broc

Le théâtre de la Cité + le ciné de Beaulieu (et le Festival Télérama)

Dans cette émission, on se régale d'avance du Festival Ciné Télérama qui débute le 18 janvier. On en parle avec le Cinéma de Beaulieu qui est partenaire. Et on se régale aussi du mois de janvier au Théâtre de la Cité, encore (très) riche de belles propositions : théâtre, humour, jeune public.