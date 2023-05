Nice : ce nouveau festival et les spectacles du Théâtre de la Cité (on met des paillettes dans nos vies)

Dans cette émission, nous vous disons ce qu'est le Nice Rainbow Festival - premier du nom - qui a lieu de mercredi 17 à dimanche 21 mai et les prochains spectacles à ne pas rater au Théâtre de la Cité.

1er Nice Rainbow Festival de mercredi 17 à dimanche 21 mai

Illustration - Patrick Moya

Cela va être probablement un des événements les plus cool de l'année à Nice : le Nice Rainbow Festival ! C'est une fête éclatante organisée par le Centre LGBTQIA+ Côte d'Azur pour célébrer la journée internationale contre les LGBT+ phobies et les 10 ans du Mariage pour tous. On parle d'un festival super engagé, plein de joie, de jeux, pour toute la famille et hyper enthousiasmant !

Vendredi 19, place du Pin il y a une course déjantée en talons hauts (ça promet des fous rires) au profit du SIDACTION. Un immense village d'animations est installé samedi 20 au jardin Albert Ier où vous allez pouvoir vous éclater à fond. Il y aura aussi des tables rondes sur des sujets importants. Des moments de fête, de culture et de charité seront également au rendez-vous. Comme le Pic-Nic Drag avec des artistes incroyables drag-queen.

A Nice, cette semaine on célébre l'amour, la diversité, le respect et le vivre-ensemble. Et c'est GRATUIT.

[ On a rendu aussi hommage à Cathy Café : la Niçoise Cathy Richeux (dite Cathy Café) est décédée dimanche. "Amie des communautés LGBT, figure de la nuit et personnalité Niçoise, Cathy s'est toujours mobilisée au côté des associations LGBT locales.

Cathy Richeux, dite Cathy Café : il y a de nombreux hommages à cette figure incontournable de Nice

Elle assurait ainsi pour le Centre LGBTQIA+ Côte d'Azur, l'accueil bénévole, adorable et parfumé au monoï, son parfum fétiche, à toutes les Dolly, ces fêtes de rue populaires permettant à notre association de récolter de l'argent pour aider à financer son action. (...) Nous perdons une alliée précieuse. Nous perdons l'une des nôtres. Nous sommes tristes." a fait savoir le Centre LGBTQIA + Côte d'Azur]

Au Théâtre de la Cité de Nice, les prochains spectacles donnent vraiment envie de sortir

Fabrice Soler est accompagné de quatre autres musiciens-comédiens, et de plusieurs voix-off incontournables du paysage audiovisuel français dans les Chemins d'antan qui est joué jeudi 18 mai.

Fabrice Soler

Un vieil homme se remémore sa jeunesse de musicien en devenir le temps où il rêvait de quitter Nice pour conquérir Paris et son public. Sa détermination était immense, le défi tout autant : l'étendue de la capitale, l'incertitude des rendez-vous professionnels, l'imprévu d'une rencontre amoureuse... toutes ces épreuves allaient-elles lui faire perdre son rêve de gosse?

Il y a aussi vendredi 19 mai Deux hommes tout nus :* Alain Kramer, avocat sérieux et mari fidèle, se réveille complètement nu dans son salon avec un de ses collègues de bureau. L’incompréhension est totale. Or, sa femme les surprend ainsi en tenue d’Adam et la situation dégénère.

Deux hommes tout nus - Jean Louis Paris

Et samedi 20 mai Sébastian Marx : après 15 ans en France, Sebastian est foutu : il est bien là… Même s’il parle encore le français avec un accent de touriste allemand, être un étranger n’est plus une excuse.

Sébastian Marx

Il doit maintenant faire face à toutes les problématiques d’un “quarantenaire franco-juif-new-yorkais PACSÉ avec 3 enfants en bas âge.” : comment réagir quand ta fille corrige ton français, quand ta nana reçoit une banane en pleine gueule, quand ta femme de ménage trouve ta maison “dégueulasse”, quand t’es une cigale perdue dans un monde de fourmis ? Les choses de la vie quoi.

