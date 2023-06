Tristan Garner : nouvel album, des RDV à venir & Johnny : ses 80 ans célébrés à Nice

Pour en savoir plus sur les soirées Médiévales à Tourrette-Levens et la Crème Festival à Villefranche-sur-Mer

On interroge Delphine de la ville de Tourrette-Levens qui propose deux soirées médiévales vendredi 2 et samedi 3 juin. C'est gratuit en plus. Et puis, on se penche déjà sur le programme onirique de la 4ème édition de la Crème Festival à Villefranche-sur-Mer.