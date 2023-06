Nice : deux idées de sorties royales

Dans cette émission, nous recevons le festival A ciel ouvert au Château de Belletqui débute mercredi 7 juin 2023 à Nice ainsi que le Théâtre de l'Alphabet qui programme The Queen Show vendredi 16 juin.

Festival à ciel ouvert à Nice de mercredi 7 à samedi 10 juin au Château de Bellet

Du 7 au 10 juin 2023, le festival À ciel ouvert vous invite à découvrir la richesse et la diversité de la culture méditerranéenne au Château de Bellet, à Nice. Organisé par Olea Compagnie Méditerranéenne, ce festival propose des spectacles de théâtre, de danse, de musique, de conte et de lecture, ainsi que des rencontres avec des auteurs et des artistes. Vous pourrez également profiter d’une librairie éphémère, d’une séance de yoga dans les vignes, d’une sieste littéraire et d’une dégustation de vin. Le festival À ciel ouvert est une invitation au voyage, à la découverte et au partage. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre des moments magiques sous le ciel azuréen !

The Queen Show : un hommage vibrant au groupe légendaire vendredi 16 juin au Théâtre l'Alphabet

The Queen Show est un projet musical né en juillet dernier de la rencontre entre Alexandre Torre et Isabelle Poinloup, deux passionnés de musique qui ont décidé de rendre hommage à l’un des plus grands groupes de rock du monde : Queen. Rejoints par Franck Pasty à la batterie, Mendel Mirck à la guitare et Peter Virtanen à la basse, ils forment un quintet qui ne se veut pas copie de l’original, mais plutôt une interprétation personnelle et respectueuse des chansons mythiques de Freddie Mercury et ses acolytes.

Vendredi 16 juin, au Théâtre l'Alphabet le groupe doit enchainer 20 titres parmi les plus célèbres de Queen, tels que “Tie Your Mother Down”, “Radio Ga Ga”, “Bohemian Rhapsody” ou encore “We Are The Champions”.