Pas une, pas deux.... Mais TROIS idées sorties pour ce week end !

Dans cette émission 3 bonnes idées sorties ! Une série tournée dans les alpes maritimes, des journées du patrimoine originales à Villeneuve Loubet et du théâtre à Nice

"Après le monde", une série 100% azuréenne !

Principalement interprétée par des enfants et adolescents résidant sur Vence et alentours et réalisée par une équipe technique de la région PACA, « Après Le Monde » est une série de quatre épisodes par saison.

L'idée de la série est venue suite à la déclaration du Président Emmanuel Macron le 12/03/2020 : « Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés pour une raison simple : nos enfants et nos plus jeunes, toujours selon les scientifiques, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si, pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptôme et heureusement, ne semblent pas aujourd'hui souffrir de formes aiguës de la maladie.»

Mars 2021, un an après cette déclaration, 85 % des plus de 25 ans sont décédés. Les plus jeunes ont pris les rênes de ce monde à l’agonie, avec plus ou moins de réussite. Tandis que certains souhaitent prolonger l'enfance, d’autres, guidés par leurs instincts les plus vils, saisissent l'opportunité d'accéder au pouvoir. D'autres encore se cherchent une identité. Dans cet univers uchronique, nous allons suivre le destin de sept personnages forcés de sortir de l’enfance.

L’intégrale de la première saison, sera diffusée au CGR Polygone Riviera de Cagnes-sur-Mer le 17 septembre 2023 de 9 h à 15 h.

Villeneuve'Africa 2023

Au cours de cette 6ème édition de Villeneuve’Africa, la municipalité de Villeneuve Loubet propose de faire découvrir des œuvres et des réalisations d’artistes et d’artisans de l’exposition “Art’Frica - Art et Artisanat d’Afrique” à l’Espace Tosti du 1er septembre au 13 novembre 2023.

Cette année, le Cameroun est le pays invité d’honneur, et nous remercions la présence de Son Excellence Andre-Magnus Ekoumou, Ambassadeur du Cameroun en France.

Rentrée des classes au théâtre national de Nice

Cette année le TNN s’associe à l’ERACM (École Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille), aux côtés de La Criée – CDN de Marseille et Les Tréteaux de France - CDN d’Aubervilliers, pour accueillir, au sein du centre, 5 élèves apprentis-comédiens.

Comme chaque année les comédiens de la troupe du TNN, et cette année les comédiens de l’ERACM liront en public les textes sélectionnés par le Comité de lecture , présidé par Maître Françoise Assus-Juttner

Les textes sélectionnés seront lus les 14 et 15 septembre à 20h • salle Les Franciscains. Le texte lauréat aura le privilège d’être adapté au plateau la saison suivante. **(Gratuit et sur réservation)

Sum Eram Ero, texte retenu l’an dernier par le Comité de lecture sera mis en scène par Alessandra Puliafico d’après les mots de l’autrice Noëlle Chatelet.

Le 20 et 21 septembre à 20h • Salle Les Franciscains • - Gratuit et sur réservation