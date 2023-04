Plages du rire délocalisées à Levens et expo évènement à Nice avec Ben

Dans cette émission : l'expo évènement On est tous fous de Ben au Musée International d’Art Naïf de Nice et les plages du Rire qui, ce week-end, sont en vadrouille à Levens avec Sandrine Alexi et Régis Mailhot.

Nice : le musée d'Art Naïf donne carte blanche à Ben (trop cool)

Pendant un an, le musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky, du 5 mai 2023 au 6 mai 2024, accueille une exposition événement de Ben, l’un des artistes majeurs du XXe siècle connu pour ses actions et ses peintures (et qui vit à Nice #cocorico). Sa production , à la fois réflexion sur l’art dans ce qu’il a de plus fondamental et intégrant notre quotidien dans ce qu’il a de plus particulier, réussit à faire de la vie un art.

Le musée a donné carte blanche à Ben qui, pendant une année, investit plus de 500 m2 du musée. Nous sommes invités à « plonger » dans l’univers de Ben autour d’un mobilier rigoureusement sélectionné par l’artiste lui-même. Un petit salon, une chambre à coucher, une baignoire, un baby-foot, des tables et chaises propices à la conversation, un coin projection, une cage d’escalier réinterprétée par Ben et baptisée « l’escalier psychiatrique »… .

Avant la date officielle de l'expo, on peut venir voir (déjà) en plus Ben y est souvent : c'est une expo "work in progress" qui sera accompagnée de nombreux événements tout au long de l'année. Plus d'infos

Les plages du rire en vadrouille à Levens vendredi 28 et samedi 29 avril

On connaît bien le rendez-vous estival et bord de mer à Nice Les Plages du Rire au Théâtre de Verdure. Mais depuis trois ans, le dispo se développe (on a besoin de rire) : direction Levens cette fois dans la nouvelle salle de spectacles.

Sandrine Alexi flingue l'actu vendredi 28 avril. L'une des anciennes voix des Guignols joue avec les manies et expressions de femmes politiques, chanteuses, journalistes, animatrices, actrices, et fait un tour de l’actu sans concession.

Régis Mailhot , samedi 29 avril. On le connaît bien sur France Bleu Azur . Il vient - lui- confirmer sa réputation de sale gosse de l'humour . Corrosif mais jubilatoire, il prend à cœur aussi d'être politiquement incorrect avec ce qui l'est aussi dans notre société.