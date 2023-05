Moins d'un mois avant les Nuits Carrées à Antibes, un jour avant la fête mondiale du jeu à Grasse

Dans cette émission, on reçoit "Monsieur Nuits Carrées" à un mois maintenant de l'événement à Antibes et à l’occasion de la « Fête mondiale du jeu », la ludothèque de L'oiseau bleu qui vous propose samedi 27 mai une journée pour découvrir de nouveaux jeux à la Médiathèque Charles Nègre de Grasse.

Vous avez envie de vous éclater sur de la bonne musique dans un cadre magnifique ? Alors ne manquez pas le festival Les Nuits Carrées, du 22 au 24 juin 2023 à Antibes ! Ce festival vous propose de découvrir des artistes de tous les genres, du rap à la chanson francophone, en passant par l’afrobeat et l’électro. Et le tout sur l’esplanade du Pré des Pêcheurs, face à la mer et aux remparts de la vieille ville. Un décor de rêve pour vibrer au son des concerts !

Au programme, des têtes d’affiche comme Jok’Air, Seun Kuti, Stephan Eicher ou Emilie Simon, mais aussi des révélations comme B.B. Jacques, Prince Waly, Bianca Costa ou Pierre de Maere. Sans oublier des performances en chansigne pour les publics sourds et malentendants, et une action solidaire pour soutenir l’hôpital d’Antibes. Bref, un festival qui allie qualité artistique, diversité culturelle et engagement social.

Alors n’attendez plus, réservez vite vos billets pour Les Nuits Carrées, le festival qui va vous faire danser sous les étoiles !