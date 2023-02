Spécial Carnaval de Nice : Lou Queernaval + les Cinés Rialto et Variétés

Dans cette émission, depuis le village du Carnaval de Nice promenade du Paillon, nous évoquons Lou Queernaval, le premier carnaval gay de France et l'opération Carnaval dans les cinémas Rialto et Variétés de Nice.

Jean-Louis et Dana du COC (Comité d'organisation du Carnaval LGBTQIA+) et Charlotte et Annabelle des Cinés Rialto et Variétés de Nice

Lou Queernaval : le 1er carnaval gay de France

Lou Queernaval a lieu vendredi 17 février en soirée. Une grande fête, pour tous (et gratuite). Depuis 2015, au milieu du Carnaval de Nice, a lieu une version gay de l’événement. Avec les plus talentueuses batucadas Niçoises, des drag queen éblouissantes et autant d'artistes pour une parade, à laquelle on est invité à participer.

Avec une marraine de prestige, Anggun, il ne reste plus qu'à réserver sa venue sur le site internet de l'événement .

Le Carnaval de Nice c'est (aussi) tout un cinéma

Les cinémas Rialto et Variétés à Nice participent aussi au Carnaval. Avec une programmation spéciale. Ainsi, au Rialto il y aura des projections pour le jeune public (mercredi 15 et 22 février), documentaire et animation musicale. Au Variétés c'est une soirée flamenco avec la projection de Volver de Pedro Almodovàr.

En plus, un tarif spécial vous est proposé si vous venez déguisés !