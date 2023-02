Spécial Carnaval : la musique du Carnaval et le Bal Veglione, ce qu'il va se passer le 25 février

Dans cette émission, depuis le Village du Carnaval sur la promenade du Paillon, nous recevons Pascal Albin qui donne une conférence sur les musiques du Carnaval et nous accueillons Bertrand Rossi, Directeur de l'Opéra de Nice qui accueille le retour du Bal Veglione.

Pascal et Bertrand doivent vous donner envie de sortir et de les rejoindre samedi 25 février

La musique de Carnaval à Nice, une conf' samedi 25 février

Samedi 25 février à 15h à la bibliothèque Louis Nucera de Nice, il y a une conférence avec Pascal Giordano, compositeur Niçois Au travers de son histoire Pascal Albin Giordano évoquera l'évolution des chansons et musiques du Carnaval Niçois. Pascal a vécu au Brésil.

Attiré par la musique traditionnelle et la musique du monde, il collabore régulièrement avec le Carnaval de Nice et avait remixé d'anciennes chansons du Carnaval. En 2022, pour la Ville de Nice, il co-organise le concours de la chanson officielle du Carnaval La Marche du Roy

Le retour du Bal Veglione à l'Opéra de Nice, samedi 25 février à 19h

Gratuit et sur réservation (uniquement) il convient de venir déguisé pour assister au retour du Bal Veglione. Une grande fête pour petits et grands, jusqu’au bout de la nuit, à travers l’histoire du bal, du costume et de la musique.

Lors de ce bal, différentes sessions vont se succéder : valse viennoise ; le bal «musette » ; les années disco, pop, rock & co arrivent pour vous faire groover et enfin la musique électro fera son entrée avec un DJ !

